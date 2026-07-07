Spectacle Rêver sous l’urgence climatique Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Hérouville-Saint-Clair

Spectacle Rêver sous l’urgence climatique

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04 19:00:00

fin : 2027-06-04

Date(s) :

2027-06-04

Que deviennent nos imaginaires, nos affects et notre vie intérieure lorsque l’urgence climatique s’impose comme horizon permanent ? Pour répondre à cette question, Sarah Calcine se lance dans la récolte de vos rêves pour faire du territoire d’Hérouville Saint-Clair le périmètre d’investigation.

Que deviennent nos imaginaires, nos affects et notre vie intérieure lorsque l’urgence climatique s’impose comme horizon permanent ? Pour répondre à cette question, Sarah Calcine se lance dans la récolte de vos rêves pour faire du territoire d’Hérouville Saint-Clair le périmètre d’investigation d’une recherche à la croisée des arts vivants et des sciences sociales. Escortée par le géographe Florian Opillard et des comédien·nes, elle part à la rencontre des habitant·es pour s’imprégner de vos témoignages et constituer une collecte sensible de ce qui (pré)-occupe votre inconscient et vos pensées. À la frontière de l’intime et du collectif, entre sérieux et fantaisie, elle imagine une performance inclusive et reliée, fruit de son immersion locale et d’un contexte environnemental brûlant. Un rituel scénique au contact du réel pour penser la crise écologique autrement et concrètement.

Rêver sous l’urgence climatique est un projet multisitué d’envergure européenne, co-financé par l’IRMAS et la Manufacture Haute école des arts de la scène HES-SO Lausanne. Une enquête sera également réalisée cette saison en Suisse, en partenariat avec le Théâtre du Loup.

Spectacle créé dans le cadre de OUEST, Pôle international de Production et de Diffusion Normand.

Mise en scène, écriture, enquête Sarah Calcine, Recherche, méthodologie, analyse critique Florian Opillard, Distribution en cours.

Entrée libre, réservation conseillée. .

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle Rêver sous l’urgence climatique

What becomes of our imaginations, our emotions and our inner lives when the climate emergency looms as a constant presence on the horizon? To answer this question, Sarah Calcine is setting out to collect your dreams, using the area around Hérouville Saint-Clair as the focus of her investigation.

L’événement Spectacle Rêver sous l’urgence climatique Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité