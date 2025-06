Spectacle Rêverie colletive – Parc des Clévos Étoile-sur-Rhône 28 juin 2025 16:00

Drôme

Spectacle Rêverie colletive Parc des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône Drôme

Début : 2025-06-28 16:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Un spectacle participatif, danse et musique.

Par la Cie Transit, avec le duo Vision’air.

Parc des Clévos 390 route de Marmans

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 36 05 23

English :

A participatory show, dance and music.

By Cie Transit, with the duo Vision’air.

German :

Ein partizipatives Schauspiel, Tanz und Musik.

Von der Cie Transit, mit dem Duo Vision’air.

Italiano :

Spettacolo partecipativo, danza e musica.

A cura di Cie Transit, con il duo Vision’air.

Espanol :

Un espectáculo participativo, danza y música.

A cargo de Cie Transit, con el dúo Vision’air.

