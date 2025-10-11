Spectacle Revue cabaret Paris-Broadway La Semaine Bleue Salle jean Cocteau Bourg-de-Péage

Spectacle Revue cabaret Paris-Broadway La Semaine Bleue Salle jean Cocteau Bourg-de-Péage samedi 11 octobre 2025.

Spectacle Revue cabaret Paris-Broadway La Semaine Bleue

Salle jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 15:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Dans le cadre de la Semaine Bleue, venez profiter d’un d’un spectacle de clôture « revue cabaret Paris-Broadway », proposé par l’association Un Nouveau Regard ! Venez nombreux !

.

Salle jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 32 92 contact@mairiebdp.fr

English :

As part of Semaine Bleue, come and enjoy the closing show, « revue cabaret Paris-Broadway », put on by the association Un Nouveau Regard! Come one, come all!

German :

Genießen Sie im Rahmen der Blauen Woche eine Abschlussvorstellung der Kabarett-Revue « Paris-Broadway », die vom Verein Un Nouveau Regard angeboten wird! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), venite a godervi lo spettacolo di chiusura « revue cabaret Paris-Broadway », organizzato dall’associazione Un Nouveau Regard! Venite tutti!

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), venga a disfrutar de un espectáculo de clausura titulado « revue cabaret Paris-Broadway », organizado por la asociación Un Nouveau Regard Vengan todos

L’événement Spectacle Revue cabaret Paris-Broadway La Semaine Bleue Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-09-18 par Valence Romans Tourisme