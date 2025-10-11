Spectacle Revue cabaret Paris-Broadway La Semaine Bleue Salle jean Cocteau Bourg-de-Péage
Spectacle Revue cabaret Paris-Broadway La Semaine Bleue
Salle jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 15:30:00
2025-10-11
Dans le cadre de la Semaine Bleue, venez profiter d’un d’un spectacle de clôture « revue cabaret Paris-Broadway », proposé par l’association Un Nouveau Regard ! Venez nombreux !
Salle jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 32 92 contact@mairiebdp.fr
English :
As part of Semaine Bleue, come and enjoy the closing show, « revue cabaret Paris-Broadway », put on by the association Un Nouveau Regard! Come one, come all!
German :
Genießen Sie im Rahmen der Blauen Woche eine Abschlussvorstellung der Kabarett-Revue « Paris-Broadway », die vom Verein Un Nouveau Regard angeboten wird! Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), venite a godervi lo spettacolo di chiusura « revue cabaret Paris-Broadway », organizzato dall’associazione Un Nouveau Regard! Venite tutti!
Espanol :
En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), venga a disfrutar de un espectáculo de clausura titulado « revue cabaret Paris-Broadway », organizado por la asociación Un Nouveau Regard Vengan todos
