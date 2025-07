SPECTACLE » RICOCHETS » // Production Le Grand Bleu Salle André Malraux Saint-Mars-du-Désert

SPECTACLE » RICOCHETS » // Production Le Grand Bleu

Salle André Malraux Place Malraux Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Début : 2026-02-06 19:00:00

HORS SAISON, Les échappées culturelles en Erdre & Gesvres

De petits ploufs en gros cracs, Ricochets raconte les mésaventures d’une ourse polaire malmenée par le réchauffement climatique. Entraînée loin de sa banquise, elle voit les paysages qui se transforment et comprend que ce monde part à la dérive. Sylvain Levey en signe le texte, drôle et émouvant. .

Salle André Malraux Place Malraux Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 02 22 52 contact@hors-saison.fr

