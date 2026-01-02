Spectacle Rire 2 tous les mots Cie TSF Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
Spectacle Rire 2 tous les mots Cie TSF Médiathèque départementale Diois-Vercors Die vendredi 13 février 2026.
Spectacle Rire 2 tous les mots Cie TSF
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Ils étaient venus ! Rire 2 tous les mots, c’est la suite, le retour, le 2ème volet… du spectacle à l’allure d’émission radio en direct et en public, qui fait la part belle à la littérature contemporaine.
.
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
They came! Rire 2 tous les mots is the continuation, the return, the 2nd part… in a live radio show featuring contemporary literature.
L’événement Spectacle Rire 2 tous les mots Cie TSF Die a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme du Pays Diois