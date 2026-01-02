Spectacle Rire 2 tous les mots Cie TSF Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Spectacle Rire 2 tous les mots Cie TSF

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Début : 2026-02-13 19:00:00

Ils étaient venus ! Rire 2 tous les mots, c’est la suite, le retour, le 2ème volet… du spectacle à l’allure d’émission radio en direct et en public, qui fait la part belle à la littérature contemporaine.

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

They came! Rire 2 tous les mots is the continuation, the return, the 2nd part… in a live radio show featuring contemporary literature.

