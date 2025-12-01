Spectacle Rire de tous les mots Cie TSF Romans-sur-Isère

Spectacle Rire de tous les mots Cie TSF

13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

C’est d’abord une émission de radio en direct et en public, avec ses codes, ses chroniques, ses aléas et sa part d’imprévu.

13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 leplato.romans@gmail.com

English :

First and foremost, it’s a live, public radio show, with its own codes, chronicles, hazards and unpredictability.

German :

Es ist zunächst einmal eine Live-Radiosendung vor Publikum, mit ihren Codes, ihren Beiträgen, ihren Zufällen und ihrem Anteil an Unvorhergesehenem.

Italiano :

Innanzitutto, è un programma radiofonico pubblico in diretta, con i suoi codici, le sue rubriche, i suoi rischi e la sua parte di imprevisti.

Espanol :

Ante todo, es un programa de radio público en directo, con sus propios códigos, sus propias columnas, sus propios peligros y su propia cuota de imprevistos.

