Spectacle: Rire de tous les mots saison 2 Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Spectacle: Rire de tous les mots saison 2
26, place Latour Maubourg Valence
Début : 2025-12-17 19:00:00
fin : 2025-12-17 19:00:00
2025-12-17
La compagnie TSF revient déclamer son amour des Lettres dans une Saison 2 aux accents poéticodécalés.
On y (re)trouvera nos deux présentateurs, toujours aussi pointus, de nouvelles rubriques radiophoniques.
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
English :
The TSF company returns to declaim its love of Letters in a Season 2 with a poetic-decalated accent.
You’ll (re)find our two presenters, as sharp as ever, and new radio columns.
German :
Das TSF-Ensemble kehrt zurück, um seine Liebe zu den Buchstaben in einer poetisch-dekadenten zweiten Saison zu deklamieren.
In dieser Ausgabe finden Sie unsere beiden Moderatoren, die immer so spitzfindig sind, und neue Radiorubriken.
Italiano :
La compagnia TSF torna a dichiarare il suo amore per la letteratura in una Stagione 2 dal taglio poetico e anticonformista.
Troverete i nostri due conduttori, acuti come sempre, e nuove rubriche radiofoniche.
Espanol :
La compañía TSF vuelve a declarar su amor por la literatura en una segunda temporada con un giro poético y fuera de lo común.
Encontrará (de nuevo) a nuestros dos presentadores, tan agudos como siempre, y nuevas columnas radiofónicas.
