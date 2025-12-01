Spectacle: Rire de tous les mots saison 2 Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Spectacle: Rire de tous les mots saison 2

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Début : 2025-12-17 19:00:00

fin : 2025-12-17 19:00:00

2025-12-17

La compagnie TSF revient déclamer son amour des Lettres dans une Saison 2 aux accents poéticodécalés.

On y (re)trouvera nos deux présentateurs, toujours aussi pointus, de nouvelles rubriques radiophoniques.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

English :

The TSF company returns to declaim its love of Letters in a Season 2 with a poetic-decalated accent.

You’ll (re)find our two presenters, as sharp as ever, and new radio columns.

German :

Das TSF-Ensemble kehrt zurück, um seine Liebe zu den Buchstaben in einer poetisch-dekadenten zweiten Saison zu deklamieren.

In dieser Ausgabe finden Sie unsere beiden Moderatoren, die immer so spitzfindig sind, und neue Radiorubriken.

Italiano :

La compagnia TSF torna a dichiarare il suo amore per la letteratura in una Stagione 2 dal taglio poetico e anticonformista.

Troverete i nostri due conduttori, acuti come sempre, e nuove rubriche radiofoniche.

Espanol :

La compañía TSF vuelve a declarar su amor por la literatura en una segunda temporada con un giro poético y fuera de lo común.

Encontrará (de nuevo) a nuestros dos presentadores, tan agudos como siempre, y nuevas columnas radiofónicas.

