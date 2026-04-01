Spectacle Rire en Vosges Salle des Fêtes de Remomeix Remomeix

Remomeix

Spectacle Rire en Vosges

Salle des Fêtes de Remomeix 15 Route de Saales Remomeix Vosges

Tarif : – – EUR

14

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 19:25:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24

Hello à toutes et à tous,

nous revenons très prochainement régaler vos papilles et exploser vos zygomatiques.

Rejoignez-nous très vite ; encore quelques places, il n’y en aura pas pour tout le monde

L’association Rire en Vosges annonce son nouveau Dîner-Spectacle nomade à Remomeix avec l’humoriste Pierre Divertito ; lauréat de nombreux Prix du public en Festivals d’Humour.

Après le succès de ses précédentes éditions, l’association Rire en Vosges prend la route avec sa formule nomade pour deux soirées exceptionnelles placées sous le signe de la convivialité, du terroir et de l’émotion.

Un spectacle éclairé et touchant

Pour cette nouvelle aventure, l’association a choisi d’inviter Pierre Divertito avec son One Man Show intitulé Éclairé par accident, de travers mais sur ma voie . Repéré lors du Festival d’Avignon 2025, cet artiste venu de Pau propose un spectacle différent, oscillant entre rire et vibrations, où il pratique également l’hypnose récréative. Un moment suspendu qui promet de ne laisser personne indifférent.

Avec la gastronomie vosgienne à l’honneur

Fidèle à son concept de Dîner-Spectacle, l’équipe de bénévoles de Rire en Vosges propose un menu complet mettant en avant les saveurs locales =

Accueil Kir accompagné d’amuses-bouche

suivi d’un fumé VOSGIEN accompagné de Gratin dauphinois et salade.

Final Fromage, dessert et café.

À propos de Rire en Vosges

L’association milite pour le bien-être par le rire et la création de lien social en Déodatie. Par ses événements nomades et son festival d’humour, elle prouve que le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter , tout en restant accessible au plus grand nombre.Tout public

14 .

Salle des Fêtes de Remomeix 15 Route de Saales Remomeix 88100 Vosges Grand Est +33 6 81 33 45 23 cimes.argentees88@orange.fr

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English :

Hello everyone,

we’ll be back very soon to delight your taste buds and explode your zygomatic.

Join us soon; there are still a few places left, but not enough for everyone

The Rire en Vosges association announces its new nomadic Dinner Show at Remomeix with comedian Pierre Divertito; winner of numerous Prix du public at Humor Festivals.

Following the success of its previous editions, the Rire en Vosges association takes to the road with its nomad formula for two exceptional evenings of conviviality, local produce and emotion.

An enlightened and touching show

For this new adventure, the association has chosen to invite Pierre Divertito with his One Man Show entitled: Éclairé par accident, de travers mais sur ma voie . Spotted at the Festival d’Avignon 2025, this artist from Pau offers a different kind of show, oscillating between laughter and vibrations, where he also practices recreational hypnosis. A suspended moment that promises to leave no one indifferent.

With Vosges gastronomy in the spotlight

True to its Dinner & Show concept, the Rire en Vosges team of volunteers will be serving up a full menu featuring local flavours =

Welcome: Kir with amuse-bouche

followed by a VOSGIEN smoked cheese with Gratin dauphinois and salad.

Finale: Cheese, dessert and coffee.

About Rire en Vosges

The association promotes well-being through laughter and the creation of social links in the Déodatie region. Through its nomadic events and comedy festival, it proves that laughter is a serious thing, not to be trifled with , while remaining accessible to as many people as possible.

L’événement Spectacle Rire en Vosges Remomeix a été mis à jour le 2026-04-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES