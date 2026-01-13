Spectacle Rituels Bellac
Spectacle Rituels Bellac jeudi 15 janvier 2026.
Spectacle Rituels
Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15
fin : 2026-01-15
Date(s) :
2026-01-15
Légendes intimes et inventaire déraisonnable ou porter les chaussures de sa grand-mère afin qu’elle arpente encore le monde. Fruit d’un long travail de collectage, voici un spectacle étonnant, mélangeant objets, témoignages, performances. Documentant nos petites manies, les artistes nous démontrent leur rôle et leur importance avec poésie et fantaisie. .
Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Rituels
L’événement Spectacle Rituels Bellac a été mis à jour le 2026-01-11 par Terres de Limousin