Spectacle Rituels

Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Légendes intimes et inventaire déraisonnable ou porter les chaussures de sa grand-mère afin qu’elle arpente encore le monde. Fruit d’un long travail de collectage, voici un spectacle étonnant, mélangeant objets, témoignages, performances. Documentant nos petites manies, les artistes nous démontrent leur rôle et leur importance avec poésie et fantaisie. .

Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Rituels

L’événement Spectacle Rituels Bellac a été mis à jour le 2026-01-11 par Terres de Limousin