Spectacle : Rivières… MAIF Social Club Paris

Avancez sur la pointe des pieds, bavardages en sourdine, mouvements feutrés, chut… Vous allez bientôt pénétrer dans son univers.

Elle vous attend.

Vous prenez place sur une berge ou sur l’autre.

Et bientôt, elle va raconter.

Bientôt, une langue d’eau va sortir de sa bouche.

Bientôt elle donnera vie à ce bord de rivière et à ceux qui la peuplent.

Mais si la langue d’eau venait un jour à s’assécher ?

Une plongée sensorielle pour faire revivre les légendes régionales et mythes fondateurs qui célèbrent nos rivières.

Du mercredi 29 avril 2026 au samedi 02 mai 2026 :

gratuit

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.

début : 2026-04-29T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

