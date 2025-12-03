Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Rivières… Théâtre visuel et marionnettes La Maison Nevers

Spectacle Rivières… Théâtre visuel et marionnettes La Maison Nevers mercredi 3 décembre 2025.

Spectacle Rivières… Théâtre visuel et marionnettes

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 10:30:00
fin : 2025-12-06 11:10:00

Date(s) :
2025-12-03 2025-12-06

A partir de 3 ans. Avancez sans un bruit sur la pointe des pieds, la rivière va vous raconter son histoire…
Rendez vous le mercredi 3 et samedi 6 décembre à 10h30.   .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09  infos@maisonculture.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Rivières… Théâtre visuel et marionnettes Nevers a été mis à jour le 2025-10-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)