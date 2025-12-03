Spectacle Rivières… Théâtre visuel et marionnettes La Maison Nevers
Spectacle Rivières… Théâtre visuel et marionnettes
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2025-12-03 10:30:00
fin : 2025-12-06 11:10:00
A partir de 3 ans. Avancez sans un bruit sur la pointe des pieds, la rivière va vous raconter son histoire…
Rendez vous le mercredi 3 et samedi 6 décembre à 10h30. .
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09 infos@maisonculture.fr
