Spectacle Rizumik & Emmanuel Prost Les Arts à Barb’ La Maison des Arts Barbières

La Maison des Arts 605 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-08 20:00:00
Un spectacle improvisé d’audiovisuel de beatbox/looper et de dessin par Rizumik et Emmanuel Prost ! Ouvert à tous, venez nombreux !
La Maison des Arts 605 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 42 13 68 lesartsabarb@gmail.com
English :
An improvised audiovisual, beatbox/looper and drawing show by Rizumik and Emmanuel Prost! Open to all, come one, come all!
German :
Eine improvisierte audiovisuelle Beatbox/Looper- und Zeichenshow von Rizumik und Emmanuel Prost! Offen für alle, kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Uno spettacolo audiovisivo improvvisato con beatbox/looper e disegni di Rizumik e Emmanuel Prost! Aperto a tutti, venite uno, venite tutti!
Espanol :
Espectáculo audiovisual improvisado con beatbox/looper y dibujos de Rizumik y Emmanuel Prost Abierto a todos, ¡vengan todos!
