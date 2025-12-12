Spectacle Robin Gomez Viens on se rentre dedans mais fort ! La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle Robin Gomez Viens on se rentre dedans mais fort !

Du mercredi 14 au jeudi 15 janvier 2026 de 20h30 à 21h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Robin Gomez sur scène, un concentré d’humour 1000 fois plus fort que sur vos écrans. Véritable phénomène de l’humour, il cumule plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses vidéos courtes, inventives et décalées, sous le pseudo @la_robs.

En 2024, il passe du virtuel au réel et repousse les limites sur scène, pour offrir un spectacle explosif, drôle et généreux.

L’occasion unique de le découvrir en live, de vivre avec lui un moment aussi intense qu’inoubliable.



Imaginez l’énergie de 1000 vidéos… mais en vrai, en plus long, et encore plus drôle.

Un show que certains viennent revoir plusieurs fois, sans jamais s’en lasser.



Alors, à votre tour de plonger dans l’univers de Robin Gomez.

Vous venez quand ? .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

Robin Gomez on stage, a concentrated dose of humor 1000 times stronger than on your screens. A true comedy phenomenon, he has racked up over 100 million views on social media with his short, inventive, and offbeat videos, under the pseudonym @la_robs.

