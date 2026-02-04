Spectacle Robin Gomez Viens on se rentre dedans mais fort ! Caméo Comédie Club Metz

Spectacle Robin Gomez Viens on se rentre dedans mais fort !

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Robin Gomez sur scène un concentré d’humour 1000 fois plus fort que sur vos écrans.

Véritable phénomène de l’humour, Robin Gomez cumule plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses vidéos courtes, inventives et décalées, sous le pseudo @la_robs. En 2024, il passe du virtuel au réel et repousse les limites sur scène, pour offrir un spectacle explosif, drôle et généreux. L’occasion unique de le découvrir en live, de vivre avec lui un moment aussi intense qu’inoubliable.

Imaginez l’énergie de 1000 vidéos… mais en vrai, en plus long, et encore plus drôle.

Un show que certains viennent revoir plusieurs fois, sans jamais s’en lasser. Alors, à votre tour de plonger dans l’univers de Robin Gomez. Vous venez quand ?Tout public

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 Cameocomedie.info@gmail.com

English :

Robin Gomez on stage concentrated humor 1000 times stronger than on your screens.

A true humor phenomenon, Robin Gomez has racked up over 100 million views on social networks with his short, inventive and offbeat videos under the pseudonym @la_robs. In 2024, he goes from the virtual to the real and pushes the limits on stage, to offer an explosive, funny and generous show. It’s a unique opportunity to discover him live, and experience with him a moment as intense as it is unforgettable.

Imagine: the energy of 1000 videos? but in real life, longer and even funnier.

A show that some people come to see several times over, without ever getting tired of it. So it’s your turn to dive into the world of Robin Gomez. When are you coming?

