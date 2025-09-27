Spectacle Rodéo US Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer

Spectacle Rodéo US

Mercredi 5 août 2026 à partir de 21h30. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Véritable rodéo Us avec cowboy, monte de taureaux et chevaux sauvages

A 21h30 spectacle Rodéo US .

Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Real Us rodeo with cowboy, bull riding and wild horses

L’événement Spectacle Rodéo US Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer