Spectacle Rodéo US Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer
Spectacle Rodéo US Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer mercredi 5 août 2026.
Spectacle Rodéo US
Mercredi 5 août 2026 à partir de 21h30. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Véritable rodéo Us avec cowboy, monte de taureaux et chevaux sauvages
A 21h30 spectacle Rodéo US .
Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com
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English :
Real Us rodeo with cowboy, bull riding and wild horses
L’événement Spectacle Rodéo US Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer