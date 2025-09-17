Spectacle Roland Magdane 40 ans Club Kiwanis de Rodez Rodez
Spectacle « Clap de Fin de Roland Magdane » organisé par le club Kiwanis de Rodez le mercredi 17 septembre 2025 au profit des enfants aveyronnais en difficulté.
17 Boulevard du 122ème Régiment d’Infanterie Rodez 12000 Aveyron Occitanie
English :
Clap de Fin de Roland Magdane » show organized by the Kiwanis Club of Rodez on Wednesday September 17, 2025 to benefit children in difficulty in Aveyron.
German :
Aufführung « Clap de Fin de Roland Magdane », die vom Kiwanis-Club Rodez am Mittwoch, den 17. September 2025, zugunsten von Kindern aus dem Aveyron in Not organisiert wurde.
Italiano :
Spettacolo « Clap de Fin de Roland Magdane » organizzato dal Kiwanis Club di Rodez mercoledì 17 settembre 2025 a favore dei bambini in difficoltà dell’Aveyron.
Espanol :
Espectáculo « Clap de Fin de Roland Magdane » organizado por el Club Kiwanis de Rodez el miércoles 17 de septiembre de 2025 en beneficio de los niños con dificultades del Aveyron.
