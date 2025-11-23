Spectacle Roland Magdane Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial
Spectacle Roland Magdane Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial dimanche 23 novembre 2025.
Spectacle Roland Magdane
Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
BEST OF 50 ANS DE CARRIÈRE !
Roland Magdane fête avec vous ses 50 ans de carrière.
Tous ses sketchs cultes réunis en un seul spectacle
Deux heures de rires pour revivre tous ses plus grands succès.
Ne serait-ce pas le dernier spectacle de Roland Magdane
avant de tirer sa révérence ??????
Nous ferait-il la surprise d’un clap de fin ??????
Avec cet artiste imprévisible, allez savoir ………. .
Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92
English : Spectacle Roland Magdane
German : Spectacle Roland Magdane
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Roland Magdane Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-08-18 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I