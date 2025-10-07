Spectacle « Roller Coaster » Rodez

Cirque spectacle « Roller Coaster », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 7 octobre 2025 à 20:30.

Rollercoaster est un solo de jonglage pop-punk ultra-moderne de Wes Peden sur l’équilibre entre liberté et sécurité.

Entouré de structures gonflables géantes bleues et accompagné par une musique électronique composée d’extraits sonores de montagnes russes, Wes Peden présente un jonglage innovant inspiré par les grands huit et leurs ceintures de sécurité high-tech. Une cérémonie d’assiettes chinoises célèbre les plus grandes attractions du passé ; une routine à trois balles, épique et disco, évoque l’évolution des montagnes russes ; un tube transparent de 4 mètres s’enroule autour du corps de Wes pour créer des boucles, hélices et tire-bouchons à travers lesquels il fait passer ses balles avec brio.

Rollercoaster tord le cou aux règles théâtrales et créé un sentiment de sécurité permettant à Wes Peden la liberté et la joie de jouer ses numéros, parmi lesquels certains des plus difficiles jamais réalisés sur scène ! .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

English :

Circus: « Roller Coaster » show, at MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday October 7, 2025 at 8:30pm.

German :

Zirkus: Show « Roller Coaster », in der MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, Dienstag, 7. Oktober 2025, 20:30 Uhr.

Italiano :

Circo: spettacolo « Roller Coaster », al MJC di Rodez Théâtre des 2 Points, martedì 7 ottobre 2025 alle 20:30.

Espanol :

Circo: espectáculo « Montaña rusa », en el MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, martes 7 de octubre de 2025 a las 20.30 h.

