Spectacle Romain Barreda Inspiré La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle Romain Barreda Inspiré

Du vendredi 23 au samedi 24 janvier 2026 de 21h à 22h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 21:00:00

fin : 2026-01-24 22:15:00

Date(s) :

2026-01-23

Dans son nouveau spectacle INSPIRÉ, Romain vous parle des moments de sa vie et des personnes qui ont inspiré son humour.

Entre stand-up et personnages, laissez-vous embarquer dans l’univers feel good et déjanté de Romain Barreda !



La performance d’acteur s’y conjugue à une écriture ciselée pour vous livrer des anecdotes hilarantes qui parleront à toutes et tous. Romain a l’art de transformer l’ordinaire en un chaos joyeux et transporte les spectateurs là où le rire et la réflexion se côtoient harmonieusement.



Soyez prêt à plonger dans ce One man show rythmé, rodé dans les Comedy clubs parisiens et partout en France. .

English :

In his new show INSPIRÉ, Romain talks about moments in his life and the people who inspired his humor.

