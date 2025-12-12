Spectacle Romain Barreda Inspiré La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence
Spectacle Romain Barreda Inspiré La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence vendredi 23 janvier 2026.
Spectacle Romain Barreda Inspiré
Du vendredi 23 au samedi 24 janvier 2026 de 21h à 22h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 21:00:00
fin : 2026-01-24 22:15:00
Date(s) :
2026-01-23
Dans son nouveau spectacle INSPIRÉ, Romain vous parle des moments de sa vie et des personnes qui ont inspiré son humour.
Entre stand-up et personnages, laissez-vous embarquer dans l’univers feel good et déjanté de Romain Barreda !
La performance d’acteur s’y conjugue à une écriture ciselée pour vous livrer des anecdotes hilarantes qui parleront à toutes et tous. Romain a l’art de transformer l’ordinaire en un chaos joyeux et transporte les spectateurs là où le rire et la réflexion se côtoient harmonieusement.
Soyez prêt à plonger dans ce One man show rythmé, rodé dans les Comedy clubs parisiens et partout en France. .
La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
In his new show INSPIRÉ, Romain talks about moments in his life and the people who inspired his humor.
L’événement Spectacle Romain Barreda Inspiré Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence