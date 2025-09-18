Spectacle Romain Oliviero Ailleurs Théâtre de poche Saint-Brieuc

Théâtre de poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

2026-05-09

De scènes ouvertes en plateaux d’humour, ce jeune morbihannais s’est forgé un talent certain pour la scène. Il nous présente un one- man-show coloré et pétillant dévoilant le passage vers l’âge adulte à travers le regard d’un trentenaire légèrement naïf et un brin fleur bleue. “Ailleurs” est aussi un spectacle autobiographique, semé d’interactions avec le public, et rythmé par plusieurs personnages atypiques qu’il affectionne créer.

Entre festival d’Avignon et festivals d’humour, Romain Oliviero s’étend peu à peu sur l’hexagone, touchant un public de plus en plus large. Il prépare actuellement son second spectacle solo. .

