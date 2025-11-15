Spectacle Romuald Maufras Espace Franquin Angoulême

Spectacle Romuald Maufras

Après une saison 2 magnifique à l’Espace Franquin ! C’est avec une immense joie que Romuald revient sur la terre de ses ancêtres pour jouer la saison 3.

English :

After a magnificent season 2 at Espace Franquin! It’s with great pleasure that Romuald returns to the land of his ancestors to play season 3.

German :

Nach einer großartigen zweiten Staffel im Espace Franquin! Mit großer Freude kehrt Romuald in das Land seiner Vorfahren zurück, um die dritte Staffel zu spielen.

Italiano :

Dopo una magnifica stagione 2 all’Espace Franquin! Romuald è lieto di tornare nella terra dei suoi antenati per recitare nella terza stagione.

Espanol :

¡Tras una magnífica temporada 2 en el Espace Franquin! Romuald está encantado de volver a la tierra de sus antepasados para protagonizar la 3ª temporada.

