Spectacle Rond point ou La Vision d’Emile Conservatoire de la Cité du Meuble Saint-Loup-sur-Semouse

Spectacle Rond point ou La Vision d’Emile

Conservatoire de la Cité du Meuble Allée de la Manufacture Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Début : 2025-11-21 20:00:00

2025-11-21

De Gilles Granouillet I Christophe Vincent I Cinématique Théâtre.

Au bout du bout du monde, il reste un rond-point. Là, trois gugusses, clowns révoltés, drôles et crus, F1, Micounette et André, poursuivent la lutte, malgré le jaune passé de leur gilet. Ils s’acharnent. Ils cultivent des carottes, survivent et combattent. Perdus dans la région, Victor et sa femme Émilienne déboulent à leur hauteur. Ils roulent dans une Porsche Cayenne, cherchent sur le rond-point une sculpture contemporaine intitulée La Vision d’Émile qu’obstruent les trois zigotos. La comédie burlesque et sociale confronte deux mondes que tout oppose dans un méli-mélo truffé de chansons, d’invectives mordantes et de leçons de tai-chi-chuan. L’auteur Gilles Granouillet vient du Massif Central, le metteur en scène Christophe Vincent vient du Jura. Ils ont en commun les montagnes moyennes, des origines ouvrières et rurales. Ils partagent le goût et la nécessité de faire entendre les voix des invisibles, de ceux qu’on n’écoute plus. Farce, conte ou rêve agité, Rond-Point est un hymne poétique et fantasque aux artisans du monde réel. .

Conservatoire de la Cité du Meuble Allée de la Manufacture Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66 billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr

