Spectacle ROSE dans ROSE MOVIE Onet-le-Château

25 place des Artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-04-03

2026-04-03

Si la vie est un film dont nous connaissons le début et l’issue, peut-on choisir le scénario qui nous mènera d’un bout à l’autre ? Intérieur Jour, le nouveau projet de Rose, s’empare de l’univers cinématographique pour interroger le sens de nos vies

Dans une forme libre, Rose mêle chansons nouvelles et anciennes, réflexions, interludes inédites et expériences participatives .

NB Dans cette salle à la configuration particulièrement intimiste, c’est une version sans scénographie qui vous sera proposée.

TARIFS 10€ en plein tarif, 8€ en carte culture et tarif réduit

25 place des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 06 krill@onet-le-chateau.fr

If life is a movie where we know the beginning and the end, can we choose the script that will take us from one end to the other? Intérieur Jour, Rose?s new project, uses the cinematic universe to question the meaning of our lives

