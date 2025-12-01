Spectacle Rosie Cie Miss O’youk Bibliothèque Saffré
Spectacle Rosie Cie Miss O’youk Bibliothèque Saffré mercredi 17 décembre 2025.
Spectacle Rosie Cie Miss O’youk
Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 16:00:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Un spectacle jeune public joyeux et poétique
Mon fil !!! Rosie, pimpante petite araignée a perdu le fil de sa toile ! Bien décidée à le retrouver, là voilà embarquée dans une nature foisonnante peuplée de drôles de personnages ! Des insectes à bec d’oiseaux, un crapaud chaussé, des poissons volants, un mystérieux chat… Rosie, en quête de son fil, se mêle et s’emmêle. Finira-t-elle par retrouver son fil ? Dans cette lecture dansée, les objets en mouvement et la danse font écho à l’album de Gaëtan Dorémus pour créer et partager un moment joyeux et poétique.
Public à partir de 1 an
Gratuit
Réservation conseillée .
Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
English :
A joyful, poetic show for young audiences
German :
Eine fröhliche und poetische Aufführung für junges Publikum
Italiano :
Uno spettacolo gioioso e poetico per il giovane pubblico
Espanol :
Un espectáculo alegre y poético para el público joven
L’événement Spectacle Rosie Cie Miss O’youk Saffré a été mis à jour le 2025-10-31 par Pays Erdre Canal Forêt