Spectacle Rouge Cerise Villefranche-de-Rouergue

Spectacle Rouge Cerise

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Rouge Cerise , par la Cie Le Chant des Lignes

Pour aller chez Mamie, je longe le bois, traverse la ville, et me voilà arrivée !

Dans son jardin, elle a planté un cerisier. Il est magnifique et donne de délicieuses cerises bien rouges. J’adore m’en régaler quand c’est la saison !…

Même si sa grande maison est un peu vieille, j’aime bien y aller. Et je sais que si parfois j’ai peur, c’est à cause des histoires que je m’imagine.

Chuut ! J’ai entendu un petit bruit, pas vous ? Chut ! C’est dans cette malle ! Qu’est-ce qu’on fait ? On l’ouvre ? .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr

