Spectacle Rouge Courroux

8 Rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Une réinterprétation contemporaine et féministe du Petit Chaperon rouge, où la petite Rouge Courroux décide de son destin, dans un univers sonore et visuel fait de corps en mouvement et d’un décor entièrement crocheté.

Un chaperon rouge et un loup, ces personnages vous sont-ils familiers ?

Dans cette réinterprétation contemporaine et féministe du petit chaperon rouge, la fin de l’histoire est décidée par la petite Rouge Courroux.

Déterminée et puissante, elle exprime sa couleur et sa colère.

Un univers sonore avec des corps en mouvement dans un décor entièrement crocheté par des mains habiles.

Un chaperon rouge mais pas que déterminée, libre, qui s’inscrit dans l’ère du temps.

Inspiré de La Petite Rouge Courroux de Raphaël Frier

Dès 4 ans 40 minutes Spectacle musical immersif .

8 Rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie +33 2 31 44 08 31 communication@champexquis.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Rouge Courroux

A contemporary, feminist reinterpretation of Little Red Riding Hood, in which little Rouge Courroux decides her own destiny, in a sound and visual universe of moving bodies and an entirely crocheted set.

L’événement Spectacle Rouge Courroux Blainville-sur-Orne a été mis à jour le 2025-12-20 par Calvados Attractivité