Spectacle Rouge Incarnat Beaumont-Hague La Hague

Spectacle Rouge Incarnat

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague Manche

DANSE MUSIQUE LIVE.

Le rouge est la couleur première, la plus remarquable, très intense au niveau émotionnel, riche d’horizons poétiques, oniriques et symboliques.

Lolita et Christophe proposent une plongée dans la vibration de cette couleur, un voyage chorégraphique et musical tout en douceur et en contrastes dynamiques, au plus près du public.

En proie à la colère rouge autant qu’à l’appétit rouge fraise, mais aussi à partir de la capacité du corps et de l’onde sonore à se fondre dans la vibration d’un rouge alerte, les deux interprètes tirent les fils de cette traversée libératrice, plongeant les spectateurs-trices dans des transformations, d’effondrements en métamorphoses, de rencontres en déploiements, formulant une ode à l’acceptation de soi et à l’art de la rencontre, pour arrêter de cacher, de mettre sous le tapis et se réconcilier avec soi-même pour laisser pleinement exprimer la joie, la pétillance et l’optimisme !

Compagnie LEA Lolita Espin Anadon

Tout public à partir de 7 ans.

Durée 40 minutes. .

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 93 75 poleculturel@lahague.com

