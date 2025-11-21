Spectacle Rouge Incarnat Espace Philippe Auguste Vernon

Spectacle Rouge Incarnat

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 19:45:00

2025-11-21

Ce spectacle est une invitation à plonger dans une couleur et ses nuances. Le rouge incarnat, c’est la couleur de la chair, juste sous la peau.

Lolita Espin Anadon nous invite à explorer les multiples facettes de ce rouge, en résonance avec son histoire familiale. En complicité avec son partenaire de scène Christophe Bunel, elle nous propose une traversée libératrice pour s’accepter tel·le que l’on est, accepter son histoire qui gratte, qui marque. Arrêter de cacher, de mettre sous le tapis et se réconcilier avec soi-même pour laisser pleinement exprimer la joie, la pétillance et l’optimisme.

Rouge incarnat affirme, à tous les âges que, oui, on veut voir cette partie de toi qui te rend unique

Durée 40min

A partir de 7 ans .

