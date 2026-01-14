Spectacle – Rouge & le loup Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Il était une fois une mère qui envoie son enfant porter un présent à sa grand-mère. En chemin,

l’enfant croise un loup qui l’interroge sur sa destination afin de le dévorer. Il existe des milliers

de version de ce conte que nous connaissons sous le titre du Petit Chaperon Rouge.

Cette histoire a traversé les époques et les pays pour délivrer un message de prévention aux

enfants: apprendre à se méfier des apparences. Avec le spectacle Rouge & le loup, nous en

évoquons trois pour finir par une version citadine et connectée où la forêt est remplacée par

les réseaux sociaux afin de mettre en garde les plus jeunes et les moins jeunes sur les

rencontres online qui ont des répercussions in real life.

Rouge & le loup à Beaune ; Crédits : Compagnie Regard bizarre

Rouge & le loup à Sens ; Crédits : Compagnie Regard bizarre

Rouge & le loup ; Crédits : Compagnie Regard bizarre

Rouge & le loup – affiche ; Crédits : Compagnie Regard bizarre

Dans le cadre du festival En quête d’info, la compagnie Regard bizarre propose aux enfants, par le biais du conte, de se frayer leur chemin dans la forêt des informations.

Le samedi 11 avril, à 10h30 pour les 3-6 ans et 15h30 pour les + de 8 ans.

Le samedi 11 avril 2026

de 15h30 à 16h00

Le samedi 11 avril 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T18:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T11:00:00+02:00;2026-04-11T15:30:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jacqueline de Romilly et trouvez le meilleur itinéraire

