Spectacle Roule poupoule Médiathèque – Étel

Médiathèque – 4 Pl. de la République Étel Morbihan
Début : 2025-12-03 10:00:00
fin : 2025-12-03 10:30:00
2025-12-03
De la Compagnie Roule poupoule
⏲ Durée 25 min, pour les petits de 3 à 6 ans.
Bienvenue à la ferme ! Dans le poulailler, Maman poule a un problème… Un problème tout doux et tout mignon. Un problème qui la suit toute la journée. En effet, il est temps que son poussin apprenne à se débrouiller tout seul !
Une atmosphère bucolique, gaie et colorée pour un spectacle sur l’apprentissage de l’autonomie, accompagné de chansons entrainantes au son de l’accordéon.
️ Réservation auprès de la médiathèque mediatheque@mairie-etel.fr .
Médiathèque – 4 Pl. de la République Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 32 30
