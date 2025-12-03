Spectacle Roule poupoule Médiathèque – Étel

Spectacle Roule poupoule

De la Compagnie Roule poupoule

⏲ Durée 25 min, pour les petits de 3 à 6 ans.

Bienvenue à la ferme ! Dans le poulailler, Maman poule a un problème… Un problème tout doux et tout mignon. Un problème qui la suit toute la journée. En effet, il est temps que son poussin apprenne à se débrouiller tout seul !

Une atmosphère bucolique, gaie et colorée pour un spectacle sur l’apprentissage de l’autonomie, accompagné de chansons entrainantes au son de l’accordéon.

️ Réservation auprès de la médiathèque mediatheque@mairie-etel.fr .

Médiathèque – 4 Pl. de la République Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 32 30

