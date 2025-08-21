spectacle Roule, Tangue et vent debout Cie Un Tournesol sur Jupiter Guillestre
spectacle Roule, Tangue et vent debout Cie Un Tournesol sur Jupiter
Salle du Queyron Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : Jeudi 2025-08-21 15:00:00
2025-08-21
Vieil aristocrate fantasque et doux poète, Hector nous embarque dans son quotidien avec humour et pudeur. Il nous murmure, nous susurre et nous chante sa vie EXTRA-ordinaire ponctuée de rencontres insolites et puissantes.
Salle du Queyron Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
English :
A whimsical old aristocrat and gentle poet, Hector takes us into his daily life with humor and modesty. He whispers, whispers and sings to us about his EXTRA-ordinary life, punctuated by unusual and powerful encounters.
German :
Hector, ein launischer alter Aristokrat und sanfter Poet, nimmt uns mit Humor und Schamgefühl in seinen Alltag mit. Er flüstert, flüstert und singt uns sein AUSSERGEWÖHNLICHES Leben, das von ungewöhnlichen und kraftvollen Begegnungen durchsetzt ist.
Italiano :
Vecchio aristocratico stravagante e poeta gentile, Ettore ci porta nella sua vita quotidiana con umorismo e modestia. Ci racconta, sussurra e canta la sua vita STRAORDINARIA, costellata di incontri insoliti e potenti.
Espanol :
Viejo aristócrata caprichoso y gentil poeta, Héctor nos adentra en su vida cotidiana con humor y modestia. Nos susurra, susurra y canta su vida EXTRAordinaria, salpicada de encuentros insólitos e impactantes.
