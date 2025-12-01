Spectacle Rudolf a disparu… Pontarlier
Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 19:30:00
2025-12-19
Organisée par la Médiathèque Municipale de Pontarlier, Chansons aux Pommes et PRE.
Rudolf a disparu… Découvrez ce spectacle de Noël au théâtre du Lavoir avec la compagnie Chansons aux Pommes ! En partenariat avec le Programme de Réussite Éducative.
À partir de 3 ans. Entrée libre, réservation conseillée par téléphone ou à la médiathèque. .
Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
