Spectacle Running, Crossfit et Mojito Espace Le Caméléon Phalsbourg

Spectacle Running, Crossfit et Mojito

Espace Le Caméléon 32 route de Lutzelbourg Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

2026-03-07

Comédie de et avec Laurent ARNOULT, Ingrid GUERVENOU. Il parait que l’apéro passe toujours mieux après une bonne séance de sport… Qu’en pensez-vous ?

Découvrez le quotidien de “Step by Step”, une salle de sport tout à fait normale… ce qui ne l’empêche pas de voir passer quelques adhérents très particuliers…

Entre l’incompréhension des termes anglo-saxons, des différents muscles à travailler et autres boissons protéinées, attention, ça va transpirer sévère !

Alors, que vous soyez accro au sport ou un simple sportif du dimanche, une chose est sûre cette comédie musclera vos zygomatiques !

19h-21h Pizza-Flamm au feu de bois(sur réservation uniquement).Tout public

Espace Le Caméléon 32 route de Lutzelbourg Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 46 39

English :

Comedy by and starring Laurent ARNOULT, Ingrid GUERVENOU. They say a drink is always better after a good workout? What do you think?

Discover the day-to-day life of Step by Step, a perfectly normal gym? but that doesn’t stop it from seeing some very special members?

Between the lack of understanding of Anglo-Saxon terms, the different muscles to work on and the protein drinks, watch out, it’s going to get sweaty!

So, whether you’re a sports addict or just a Sunday jock, one thing’s for sure: this comedy will get your zygomatic muscles firing!

7pm-9pm Wood-fired Pizza-Flamm (reservations required).

