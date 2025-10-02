Spectacle Rupture À Domicile Colmar

Spectacle Rupture À Domicile Colmar jeudi 2 octobre 2025.

Spectacle Rupture À Domicile

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Un soir, Éric Vence est missionné par Hyppolite pour annoncer à sa compagne qu’il a décidé de la quitter. C’est là qu’Éric tombe sur Gaëlle, son ex, partie il y a 7 ans sans la moindre explication…

Vous n’osez pas lui dire ? On le fait à votre place !

Un soir, Éric Vence, fondateur de « Rupture à domicile », est missionné par Hyppolite pour annoncer à sa compagne qu’il a décidé de la quitter. C’est là qu’Éric tombe sur Gaëlle, son ex, partie il y a 7 ans sans la moindre explication.

Un trio amoureux inédit se met alors en place l’ex, la femme et le futur-ex. C’est le début d’un poker menteur explosif dont personne ne ressortira indemne… .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

One evening, Éric Vence is asked by Hyppolite to tell his girlfriend that he has decided to leave her. That’s when Éric runs into Gaëlle, his ex, who left 7 years ago without the slightest explanation…

German :

Eines Abends wird Eric Vence von Hyppolite beauftragt, seiner Freundin mitzuteilen, dass er sie verlassen will. In diesem Moment trifft Éric auf Gaëlle, seine Ex, die vor sieben Jahren ohne jegliche Erklärung gegangen ist…

Italiano :

Una sera, Éric Vence viene incaricato da Hyppolite di dire alla sua ragazza che ha deciso di lasciarla. È allora che Éric si imbatte in Gaëlle, la sua ex, che se n’è andata 7 anni fa senza la minima spiegazione…

Espanol :

Una noche, Éric Vence recibe el encargo de Hyppolite de decirle a su novia que ha decidido dejarla. Es entonces cuando Éric se encuentra con Gaëlle, su ex, que se marchó hace 7 años sin la menor explicación…

L’événement Spectacle Rupture À Domicile Colmar a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de tourisme de Colmar