Spectacle  Ruralités  d’Hortense Raynal Sévérac d’Aveyron

Spectacle Ruralités d’Hortense Raynal

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Un récit pétisé de la couleur du foin…

Rendez-vous le dimanche 25 janvier à 11h, à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron.

Durée 45 min.

Tout public dès 7 ans.

Par Hortense Raynal

Un petit rhume des foins sans symptôme, ça vous tente ? Un p’tit bout d’été toute l’année, histoire d’envoyer du doré plein les mirettes ? La poésie-foin de cette lectureperformance vous fera éternuer de plaisir et de nostalgie à la fois, tant la poétesse jongle entre des registres aussi distincts que la clownerie et le lyrisme des paysages.

Le livre poétique est toujours présent sur scène, comme le vestige du temps de l’écriture. Dans Ruralités, on parle de la paysannerie mémorielle, des troubles dans la transmission entre les générations, l’hostilité des champs et la beauté des vallons en même temps, de l’accent entêtant, de l’amour dans les bois et des bottes de foin à tous les coins de pré. Le tout, en poésie et en danse, en chant et en scansion rythmée d’un texte faisant inévitablement appel au corps.

Tarifs de 5 € à 10 €

Réservation et renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Sévérac d’Aveyron au 05 65 47 67 31.

Dans le cadre des Nuits de la Lecture 2026 Villes et Campagnes . .

+33 5 65 47 67 31 severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com

English :

A pétisé tale of the color of hay?

