Spectacle Sacré Guillaume ! Mediathèque de Flers Flers

Mediathèque de Flers 9, rue du collège Flers Orne

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13 16:00:00

2025-09-13

Venez découvrir l’histoire de Guillaume le Conquérant racontée par Émile Didier Nana. Originaire du Burkina Faso et normand depuis 2009, il mêle récits épiques africains et mémoire normande pour redonner vie à ce destin hors du commun.

Avec la complicité de la compagnie de théâtre forain L’Illustre famille Burattini, ce spectacle fait voyager le public entre épopée, héroïsme et touches de burlesque. Une manière originale et vivante de (re)découvrir la légende de Guillaume, qui continue de traverser les âges et les frontières.

Spectacle programmé dans le cadre de l’hommage à l’association Flers Poundou

Mise en scène Émile Didier Nana

Durée 1h

Public adultes (enfants à partir de 5 ans) .

Mediathèque de Flers 9, rue du collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 42 22 mediatheque.flers@flers-agglo.fr

