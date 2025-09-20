Spectacle « Sacré Guillaume » par la Compagnie Hardie Château de Creully Creully sur Seulles

Spectacle « Sacré Guillaume » par la Compagnie Hardie Samedi 20 septembre, 15h00 Château de Creully Calvados

Durée 1h, dès 6 ans, réservation conseillée.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Une plongée contée dans l’histoire de Guillaume le Conquérant, chevalier normand devenu roi d’Angleterre. En mêlant un récit épique burkinabé à l’épopée du célèbre duc de Normandie, la Compagnie Hardie offre un spectacle familial qui traverse les frontières des pays et des cultures.

Château de Creully 30 Place Edmond Paillaud, 14480 Creully sur Seulles, France Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie À quelques kilomètres des plages du Débarquement et de la Tapisserie de Bayeux, le château médiéval de Creully est l'un des plus importants du Calvados après ceux de Caen et de Falaise. Son architecture atypique témoigne des multiples transformations qu'il a subies du XIIe au XIXe siècle.

Son allure de forteresse, avec les douves, les remparts et les mâchicoulis, contraste fortement avec la tourelle Renaissance de la façade. Les écuries ainsi que l’exceptionnelle salle romane rappellent la présence des grands barons qui se sont succédé à Creully durant plusieurs siècles.

©Frédéric Bisson