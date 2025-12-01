Spectacle Sacrées Lumières Ungersheim
Spectacle Sacrées Lumières Ungersheim vendredi 19 décembre 2025.
Spectacle Sacrées Lumières
Chemin du Grosswald Ungersheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-23 19:15:00
Date(s) :
2025-12-19 2025-12-23 2025-12-25
Sacrées Lumières un spectacle pour toute la famille, en collaboration avec La Fabrik’ !
Le soir de Noël, en 1920, Frau Berschta, Christkindel, Saint Nicolas et Hans Trapp sont réunis et apprennent à la radio qu’un personnage nommé Santa Claus commence à prendre de l’importance et traverserait l’Atlantique pour se rendre en Europe et peut-être même jusqu’en Alsace… Nos protagonistes partent alors à la rencontre des habitants du village pour les convaincre qu’ils sont chacun l’esprit de Noël. Arriveront-ils à leurs fins ?
Ce spectacle se déroule en extérieur les maisons du musée seront fermées, seuls les espaces extérieurs seront accessibles pensez à vous munir de bonnes chaussures et de vêtements chauds !
Durée environ 1h15. .
Chemin du Grosswald Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 44 74 info@ecomusee.alsace
