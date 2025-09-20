Spectacle: « Saint-Denis au fil des lumières » Local près de la gare Saint-Denis-lès-Martel

Spectacle: « Saint-Denis au fil des lumières » Local près de la gare Saint-Denis-lès-Martel samedi 20 septembre 2025.

Spectacle: « Saint-Denis au fil des lumières » 20 et 21 septembre Local près de la gare Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Spectacle sons & lumières — Modélisme ferroviaire

Embarquez pour un voyage dans le temps à travers un spectacle de modélisme ferroviaire sons et lumières, mettant en scène la remarquable maquette de la gare du village.

✨ Un rêve éveillé pour les plus petits, un retour en enfance pour les plus grands : ce spectacle vous replonge 100 ans en arrière et raconte, avec poésie et précision, l’évolution de notre territoire.

Local près de la gare Gare, 46600 Saint-Denis-lès-Martel Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie Située à une altitude de 120 mètres, la gare de Saint-Denis-lès-Martel a été inaugurée en 1862 par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans.

Spectacle sons & lumières — Modélisme ferroviaire

© Saint-Denis au fil du temps