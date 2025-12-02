Spectacle: Saint-Denis au fil des lumières Saint-Denis-lès-Martel
Spectacle: Saint-Denis au fil des lumières Saint-Denis-lès-Martel mercredi 7 janvier 2026.
Spectacle: Saint-Denis au fil des lumières
Saint-Denis-lès-Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 14:00:00
fin : 2026-03-25 16:00:00
Date(s) :
2026-01-07
Embarquez pour découvrir l’histoire de notre village au fil du temps à travers un spectacle de modélisme
ferroviaire sons et lumières de notre remarquable maquette de la gare du village
Spectacle toutes les 20 minutes
Embarquez pour découvrir l’histoire de notre village au fil du temps à travers un spectacle de modélisme
ferroviaire sons et lumières de notre remarquable maquette de la gare du village
Spectacle toutes les 20 minutes .
Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 07 13 26 48
English :
Come aboard and discover the history of our village through the ages with a model railway
of our remarkable model of the village railway station
Shows every 20 minutes
L’événement Spectacle: Saint-Denis au fil des lumières Saint-Denis-lès-Martel a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Vallée de la Dordogne