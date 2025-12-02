Spectacle: Saint-Denis au fil des lumières

Saint-Denis-lès-Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 14:00:00

fin : 2026-03-25 16:00:00

Date(s) :

2026-01-07

Embarquez pour découvrir l’histoire de notre village au fil du temps à travers un spectacle de modélisme

ferroviaire sons et lumières de notre remarquable maquette de la gare du village

Spectacle toutes les 20 minutes

Embarquez pour découvrir l’histoire de notre village au fil du temps à travers un spectacle de modélisme

ferroviaire sons et lumières de notre remarquable maquette de la gare du village

Spectacle toutes les 20 minutes .

Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 07 13 26 48

English :

Come aboard and discover the history of our village through the ages with a model railway

of our remarkable model of the village railway station

Shows every 20 minutes

L’événement Spectacle: Saint-Denis au fil des lumières Saint-Denis-lès-Martel a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Vallée de la Dordogne