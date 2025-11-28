Spectacle Saint-Loup-Lamairé

Spectacle

Le spectacle VRAC par la compagnie Draft!, est proposée à 18 h, à la salle multiculturelle à Saint-Loup-Lamairé. C’est un solo de mime et cirque contemporain pour du tous publics elle se réveille sans bien comprendre où elle est. Elle pianote, gratte et tapote. Elle s’agrippe, grimpe, escalade, les tendons lui offrent de bonnes prises. Attention, ça glisse. Depuis le sommet du mont Ulna (où l’on peut apercevoir la vallée poplitée et même l’archipel des orteils) jusqu’au toboggan vertébral en passant par la forêt de Kératine, le désert d’Arcade et la grotte émaillée, ce voyage inattendu promet d’être saisissant, tout comme l’histoire de ce mystérieux dé-corps… Inscriptions 05 86 30 10 61 07 87 90 24 87 media-tech@saint-loup-lamaire.fr .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr

