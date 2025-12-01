Spectacle Saint-Nicolas Horville-en-Ornois

La Cie Azimuts est partenaire de la Saint Nicolas des Portes de Meuse. Elle créé chaque année pour l’occasion un spectacle mêlant artistes professionnels et amateurs. Elle met en place des ateliers et différents rendez-vous à l’automne pour associer les habitants de la commune choisie.

Ce spectacle décale la légende de Saint Nicolas et s’inspire de l’histoire et des histoires du village.

Gratuit.Tout public

Horville-en-Ornois 55130 Meuse Grand Est +33 3 29 78 66 60 azimuts@cieazimuts.com

English :

Cie Azimuts is a partner of Saint Nicolas des Portes de Meuse. Every year, it creates a show for the occasion, combining professional and amateur artists. Workshops and other events are organized in the autumn to involve local residents.

The show takes the legend of Saint Nicolas out of context, drawing on the history and stories of the village.

Free admission.

German :

Die Cie Azimuts ist Partner der Saint Nicolas des Portes de Meuse. Sie kreiert jedes Jahr zu diesem Anlass eine Aufführung, in der professionelle Künstler und Amateure zusammenkommen. Sie organisiert Workshops und verschiedene Termine im Herbst, um die Einwohner der ausgewählten Gemeinde einzubeziehen.

Diese Aufführung verschiebt die Legende des Heiligen Nikolaus und lässt sich von der Geschichte und den Geschichten des Dorfes inspirieren.

Kostenlos.

Italiano :

La Cie Azimuts è partner di Saint Nicolas des Portes de Meuse. Ogni anno crea uno spettacolo per l’occasione, riunendo artisti professionisti e dilettanti. In autunno organizza laboratori e vari eventi per coinvolgere gli abitanti del comune prescelto.

Lo spettacolo sposta la leggenda di Saint Nicolas e attinge alla storia e alle storie del villaggio.

Ingresso libero.

Espanol :

La Cie Azimuts es socia de Saint Nicolas des Portes de Meuse. Cada año crea para la ocasión un espectáculo que reúne a artistas profesionales y aficionados. Organiza talleres y diversos actos en otoño para implicar a los vecinos del municipio elegido.

El espectáculo traslada la leyenda de San Nicolás y se inspira en la historia y las anécdotas del pueblo.

Entrada gratuita.

