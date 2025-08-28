Spectacle: Salam Rue Loukianoff Pornic

Spectacle: Salam Rue Loukianoff Pornic jeudi 5 février 2026.

Spectacle: Salam

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05 21:30:00

Date(s) :

2026-02-05

Spectacle de danse et musique par la Cie NGC25.

Spectacle programmé dans le cadre de la saison culturelle 2025-2026 de l’Amphithéâtre Thomas Narcejac (Pornic).

Salam, qui signifie paix en arabe, fait dialoguer la danse et la musique, tout en explorant les notions d’identité, de frontières, de territoires.

Avec quatre danseurs venus d’Equateur, de Palestine et de France, accompagnés sur scène par la voix unique de Camille Saglio, le chorégraphe nantais Hervé Maigret nous invite à une réflexion sur la terre, sur le danseur-cultivateur, celui qui veut semer pour planter, produire et partager.

Ils dansent la liberté, la joie, leurs doutes, leurs cultures, leurs croyances dans une énergie communicative.

Avec Hervé Maigret, Stéphane Bourgeois, Hamza Damra, Pedro Hurtado

Musique live Camille Saglio

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic. .

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 16

English :

Dance and music show by Cie NGC25.

German :

Tanz- und Musikshow der Cie NGC25.

Italiano :

Spettacolo di danza e musica a cura della Cie NGC25.

Espanol :

Espectáculo de danza y música de la Cie NGC25.

L’événement Spectacle: Salam Pornic a été mis à jour le 2025-08-28 par I_OT Pornic