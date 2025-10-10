Spectacle Salima se dévoile Octobre rose Maison des Syndicats Valence

Spectacle Salima se dévoile Octobre rose Maison des Syndicats Valence vendredi 10 octobre 2025.

Spectacle Salima se dévoile Octobre rose

Maison des Syndicats 17 Rue Georges Bizet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10 20:30:00

Date(s) :

2025-10-10

Spectacle de l’humoriste Salima Guerziz dans le cadre d’Octobre Rose.

.

Maison des Syndicats 17 Rue Georges Bizet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Show by comedian Salima Guerziz as part of the Pink October campaign.

German :

Auftritt der Komikerin Salima Guerziz im Rahmen des Rosa Oktobers.

Italiano :

Spettacolo della comica Salima Guerziz nell’ambito della campagna Ottobre Rosa.

Espanol :

Espectáculo de la cómica Salima Guerziz en el marco de la campaña Octubre Rosa.

L’événement Spectacle Salima se dévoile Octobre rose Valence a été mis à jour le 2025-09-20 par Valence Romans Tourisme