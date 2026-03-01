Spectacle Saltimbanques Marigny-Marmande
Spectacle Saltimbanques Marigny-Marmande dimanche 22 mars 2026.
Spectacle Saltimbanques
Salle des fêtes – Marigny-Marmande Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Dans le cadre du Printemps des Poètes, ba bibliothèque municipale Andrée Chedid vous propose un spectacle créé par la comédienne Audrey Lange qui a animé pendant trois ans les déambulations poétiques avec La Compagnie du Halo.
Saltimbanques est à la fois un spectacle théâtral, musical et interactif
Salle des fêtes – Marigny-Marmande 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 74 08
English :
As part of the Printemps des Poètes festival, ba bibliothèque municipale Andrée Chedid presents a show created by actress Audrey Lange, who for three years has led poetry walks with La Compagnie du Halo.
Saltimbanques is a theatrical, musical and interactive show
L’événement Spectacle Saltimbanques Marigny-Marmande a été mis à jour le 2026-03-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme