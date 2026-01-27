Spectacle Salut Les Copains La Chapelle-en-Serval
Spectacle Salut Les Copains La Chapelle-en-Serval dimanche 1 mars 2026.
Spectacle Salut Les Copains
Allée des Marronniers La Chapelle-en-Serval Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
2026-03-01
A l’occasion de la Fête des Grands Mères, la Municipalité de la Chapelle-en-Serval, avec la participation des artistes d’Acapella, vous invite à un spectacle sur le thème Salut Les Copains
Allée des Marronniers La Chapelle-en-Serval 60520 Oise Hauts-de-France +33 6 61 16 61 18 acapella.coachingvocal@gmail.com
English :
On the occasion of Grandma’s Day, the Municipality of La Chapelle-en-Serval, with the participation of Acapella artists, invites you to a show on the theme of Salut Les Copains
