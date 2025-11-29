Spectacle « Samulnori, la légende de Beckché » Bibliothèque Hergé Paris

Spectacle « Samulnori, la légende de Beckché » Bibliothèque Hergé Paris samedi 29 novembre 2025.

Samulnori, la légende de Beckché

Ce conte coréen épique et interactif, invite le public à découvrir le langage des quatre percussions majeures de la Corée du Sud, communément appelées le Samulnori. L’histoire transporte les spectateurs dans le royaume de Bekché, plongeant les enfants dans une aventure sensorielle et dans les origines et l’universalité de cette musique.

Spectacle musical jeune public par Matthieu Rauchvarger.

Venez découvrir la légende de Beckché au son de 4 percussions.

Le samedi 29 novembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Public enfants. A partir de 5 ans.

Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris

+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr