Spectacle Sans Ascenseur Vitré

19 Boulevard de Laval Vitré Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Le 37B joue son spectacle tout public Sans ascenseur à 20h30 le samedi 27 septembre à l’ancien Cinéma de Vitré (19 boulevard de Laval, 35500 Vitré).
Théâtre à partir de 12 ans. Plongée dans un monde absurde et drôle avec deux acteurs pour sept tableaux . L’amitié, la jalousie, et la mauvaise foi des personnages tous différents mais tous loufoques.
Pensez à réservez ! Billetterie disponible sur HelloAsso. .
