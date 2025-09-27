Spectacle Sans Ascenseur Vitré

19 Boulevard de Laval Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

Le 37B joue son spectacle tout public Sans ascenseur à 20h30 le samedi 27 septembre à l’ancien Cinéma de Vitré (19 boulevard de Laval, 35500 Vitré).

Théâtre à partir de 12 ans. Plongée dans un monde absurde et drôle avec deux acteurs pour sept tableaux . L’amitié, la jalousie, et la mauvaise foi des personnages tous différents mais tous loufoques.

Pensez à réservez ! Billetterie disponible sur HelloAsso. .

