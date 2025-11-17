Spectacle « Sans le Savoir » Toulonjac

Spectacle « Sans le Savoir » Toulonjac lundi 17 novembre 2025.

Spectacle « Sans le Savoir »

Toulonjac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Spectacle (danse, hip-hop, slam) qui explore l’impact des écrans dans nos vies.

Sans le Savoir est un projet artistique, mêlant danse, hip-hop et slam (durée environ 70 minutes), qui aborde l’impact des écrans dans nos vies à travers trois thématiques principales :

Le temps qui nous échappe

Exister et aimer en dehors des écrans

Le cyberharcèlement.



Le spectacle sera suivi d’un temps d’échanges avec des professionnels.

La participation est gratuite, sur inscription, et s’adresse aux



Jeunes à partir de 12 ans accompagnés

Professionnels du territoire

Familles.



Ce projet est porté par la Maison des Adolescents et des Familles de l’Aveyron, en partenariat avec Ouest Aveyron Communauté (Contrat Local de Santé, Inclusion numérique, Convention Territoriale Globale) avec le soutien financier de l’ARS Occitanie. .

Toulonjac 12200 Aveyron Occitanie +33 6 88 22 34 66 charline.perrier@ouestaveyron.fr

English :

A show (dance, hip-hop, slam) that explores the impact of screens on our lives.

German :

Eine Aufführung (Tanz, Hip-Hop, Slam), die den Einfluss von Bildschirmen in unserem Leben untersucht.

Italiano :

Uno spettacolo (danza, hip-hop, slam) che esplora l’impatto degli schermi sulle nostre vite.

Espanol :

Un espectáculo (danza, hip-hop, slam) que explora el impacto de las pantallas en nuestras vidas.

