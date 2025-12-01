Spectacle « Sans regrets » Valenciennes

Spectacle « Sans regrets » Valenciennes mercredi 10 décembre 2025.

Spectacle « Sans regrets »

Boulevard Henri Harpignies Valenciennes Nord

Tarif : 10 – 10 – 30

10

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 19:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13

Spectacle de cirque, ciné-concert avec la Compagnie The Rat Pack

Un météore file vers la Terre. Clap de fin pour l’humanité ? Entre voltige aérienne, films catastrophe et folies burlesques, les as du Rat Pack signent un étourdissant spectacle sur grand écran. Échappée belle sur le fil d’une époque où prendre le temps de vivre et d’aimer est la seule véritable urgence.

En trois créations, ce collectif a affirmé une personnalité atypique au croisement du cirque, de la musique et du cinéma. Après le film noir et le film d’action, c’est un hommage au film catastrophe qui fournit au Rat Pack le cadre d’un scénario aussi muet que musical. Propulsés par les sons du DJ Supa-Jay, Xavier Lavabre et Ann-Katrin Jornot brouillent nos repères visuels, bondissent d’une ambiance de jeu vidéo dystopique à Godard ou Hitchcock, sans oublier le génie comique d’un Buster Keaton… Possible issue vers une happy end ?

Dès 6 ans (durée 1h)

100% famille 10 .

Boulevard Henri Harpignies Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 3 27 32 32 32 billetterie@lephenix.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle « Sans regrets » Valenciennes a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France OT Valenciennes